В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, 27 октября в столице пройдет дождь, днем до +11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

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