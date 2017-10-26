В Киеве завтра пройдет дождь, днем до +11°

17:00, 26 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 октября в столице пройдет дождь, днем до +11°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4.3 м/с.

Сегодня в Украине пройдут дожди, на западе до +15° (карта)

Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 17:43.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

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