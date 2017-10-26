Завтра в большинстве регионов Украины пройдут дожди, на юге +17° (видеопрогноз)

16:30, 26 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 октября, в Украине пройдут дожди, на юге до +17°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

На востоке без осадков, температура днем до +11°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +17°.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°

На западе Украины в пятницу пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +13°.

В северных областях ливень. Температура до +11°. В центре дожди, температура до +13°.

Согласно народному прогнозу, 27 октября — Параскевы Терновской, Назария. Ненастная осень — дождливая весна.

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