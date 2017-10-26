В Гидрометцентре предупреждают о сильных дождях на западе Украины 27 октября

15:43, 26 октября 2017
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Завтра, 27 октября, на западе Украины ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине пройдут дожди, на западе до +15° (карта)

"27 октября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 26 октября в северных регионах Украины выпал первый снег. Однако снег не задержался и, как только на улице потеплело, он сразу начал таять.

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