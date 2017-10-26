Из-за шторма на юго-востоке США без электричества остались почти 70 тысяч домов

Из-за шторма в американских штатах Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния без электроэнергии остались почти 70 тысяч домов.

Последствия шторма в США / twitter.com @ChimneyRockPark

Кроме того, в указанных штатах пронеслись девять торнадо, сообщает The Weather Channel.

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В результате непогоды восемь человек получили небольшие травмы. В местной полиции сообщили, что торнадо повалили деревья и линии электропередач, а также перевернули автомобили.

Напомним, 13 человек получили травмы различной тяжести в городе Талса (штат Оклахома) в результате торнадо.