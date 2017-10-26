В северных областях Украины выпал снег (видео)
Утром 26 октября в северных регионах Украины выпал первый снег.
Утром жители Чернигова увидели, что улицы из-за снега побелели, и сразу начали делиться впечатлениями в соцсетях, говорится в сюжете ТСН.
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Оданко снег не задержался и, как только на улице потеплело, он сразу начал таять. В Сумах снег продержался дольше, а сейчас лишь иногда пролетают снежинки.
Невероятные фото и опасность на дорогах: в северные области Украины пришла зима
Из-за изменения погоды синоптики же призывают поспешить водителей, которые еще не установили зимние шины.
Напомним, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.
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