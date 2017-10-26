С понедельника в Украине снова похолодает

12:37, 26 октября 2017
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С 30 октября в Украине ожидается похолодание.

Со следующей недели в Украине похолодает / panoramio.com, Sensei Yuri
Со следующей недели в Украине похолодает / panoramio.com, Sensei Yuri

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°

"Завтра, 27 октября, снега не будет, потому что температура воздуха повысится в большинстве областей, в том числе и там, где сегодня  настоящая зима.

В течение дня пятницы ожидается +9...+13 градусов, в южной части до +13...+16 градусов.

Везде будет облачно и сыро, периодически дожди", - пишет она.

По словам Диденко, с понедельника, 30 октября, температура воздуха снизится в большинстве областей Украины до +3...+8 градусов, на западе до 0...+6 градусов.

Напомним, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.

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