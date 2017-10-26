С понедельника в Украине снова похолодает
С 30 октября в Украине ожидается похолодание.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°
"Завтра, 27 октября, снега не будет, потому что температура воздуха повысится в большинстве областей, в том числе и там, где сегодня настоящая зима.
В течение дня пятницы ожидается +9...+13 градусов, в южной части до +13...+16 градусов.
Везде будет облачно и сыро, периодически дожди", - пишет она.
По словам Диденко, с понедельника, 30 октября, температура воздуха снизится в большинстве областей Украины до +3...+8 градусов, на западе до 0...+6 градусов.
Напомним, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.
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