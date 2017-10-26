Мощный ураган пронесся в Румынии

11:30, 26 октября 2017
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Разрушительный ураган пронесся в Румынии.

Ураган в Румынии / ТСН
Ураган в Румынии / ТСН

В прибрежных городах ветер поднимал высокие волны. В Бухаресте повалил десятки деревьев, рекламные щиты, сорвал крыши, говорится в сюжете ТСН.

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В результате урагана пострадал минимум один человек. Повреждены более сотни автомобилей, несколько крупнейших румынских портов в Черном море все еще остаются закрытыми.

Напомним, американский штат Северная Каролина пострадал от наводнения.

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