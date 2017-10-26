У берегов Индии произошло землетрясение

10:30, 26 октября 2017
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В среду, 25 октября, у берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

У берегов Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
У берегов Индии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,7

Эпицентр подземных толчков располагался в 229 км на север от города Бомбуфлэт. Очаг землетрясения залегал на глубине 30,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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