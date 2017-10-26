Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и налипании мокрого снега

Сегодня, 26 октября, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"26 октября в западных областях порывы ветра 15-18 м/с, на севере Левобережья налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.