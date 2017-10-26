Синоптики предупреждают украинцев о сильном ветре и налипании мокрого снега

09:39, 26 октября 2017
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Сегодня, 26 октября, в некоторых регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°

"26 октября в западных областях порывы ветра 15-18 м/с, на севере Левобережья налипание мокрого снега", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.

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