Сегодня в Украине пройдут дожди, на западе до +15° (карта)

08:04, 26 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября в Украине пройдут дожди, на западе до +15°.

В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН
В Украине сегодня пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

Северо-запад Италии охватили лесные пожары

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях ливни. Температура до +11°. В центре дожди, температура до +11°.

Прогноз на 26 октября / УНИАН
Прогноз на 26 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 26 октября — муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.

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