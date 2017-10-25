В Харькове и области выпал первый снег (фото, видео)

В Харькове резко поменялись погодные условия. В прошлом году в городе снег пошел 29 октября.

Снег в Харьковской области / фото instagram.com/stasenia

На смену теплым дням в Харьков и область пришли утренние морозы и первый снег.

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"Если с утра снег не был похож на снег, то сейчас можно смело сказать – с первым снегом!", - поделилась с "ГородомХ" своими наблюдениями местная жительница Елена.

Тем временем в области снег проявил себя куда заметнее. Такой вид из окна наблюдал сегодня утром житель Купянска:

фото gx.net.ua

Да, это именно то, о чем вы подумали #белоегавно Допис, поширений Ruzana Iemelianova (@stasenia) Жов 25, 2017 о 6:50 PDT

Как сообщал Укргидрометцентр, 25 декабря мокрый снег ожидается на востоке Украины: в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.