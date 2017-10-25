В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +11°

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 октября в столице пройдет дождь, днем до +11°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +8°. Ветер южный и западный, до 5.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 17:45.

Как сообщал УНИАН, 26 октября, в Украине пройдут дожди, во многих регионах потеплеет.

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