Завтра Украину накроют дожди, во многих областях потеплеет (видеопрогноз)

16:30, 25 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 26 октября, в Украине пройдут дожди, во многих регионах потеплеет.

В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН
В Украине завтра пройдут дожди / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +4°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +12°.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

На западе Украины в четверг пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +15°.

В северных областях ливень. Температура до +11°. В центре дожди, температура до +12°.

Согласно народному прогнозу, 26 октября — муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. У святого Карпа просили избавления от разных напастей, об утешении в бедах, об умножении плодородия земли.

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