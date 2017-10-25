В Мексике произошло землетрясение

15:45, 25 октября 2017
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Во вторник, 24 октября, в Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,6.

В Мексике произошло землетрясение / kids.nationalgeographic.com
В Мексике произошло землетрясение / kids.nationalgeographic.com

Об этом сообщает Геологическая служба США.

У берегов Тонга произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 22 км на юго-восток от города Сан Матео дель Мар. Очаг землетрясения залегал на глубине 27,6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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