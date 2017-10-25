В результате наводнения в Таиланде пострадали 120 тысяч семей
С 10 октября жертвами наводнения в Таиланде стали девять человек.
В результате сезонного наводнения в Таиланде с 10 октября погибли девять человек, более 120 тысяч семей пострадали от затопления домов и сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Департамент по предотвращению и преодолению природных катастроф министерства внутренних дел Таиланда.
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Наводнения затронули 22 из 77 провинций страны. Основными причинами паводков названы ливневые дожди, а также сход большого количества дождевой воды с гор в северных провинциях Таиланда и переполнение рек и водоемов.
Напомним, американский штат Северная Каролина пострадал от наводнения.
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