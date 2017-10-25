Северная Каролина страдает от мощных паводков (видео)

13:31, 25 октября 2017
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Американский штат Северная Каролина пострадал от наводнения.

Наводнение в Северной Каролине / twitter.com @moaleck
Наводнение в Северной Каролине / twitter.com @moaleck

Из-за ливней несколько рек в Северной Каролине вышли из берегов. Затоплены дома и дороги, говорится в сюжете ТСН.

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Данных о пострадавших на данный момент нет. Пока не утихнет стихия и не сойдет вода, в местных школах отменили занятия. Ранее в Северной Каролине пронесся ураган, оставив без света почти сто тысяч домов и полностью разбив аэродром.

Напомним, сильный дождь вызвал наводнения на филиппинском острове Минданао. В результате непогоды умер один человек.

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