В Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом
С 26 октября в Украине потеплеет, во многих регионах пройдут дожди.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
"В четверг фронт вместе с дождями будет в Украине. В большинстве областей пройдут дожди. В восточных областях - Харьков, Луганск, Донецк - осадки более вероятны аж к вечеру. В южной части, скорее, ограничится плотной облачностью. Дожди в северных районах Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины могут смешиваться с мокрым снегом. Потеплеет", - пишет она.
По словам Диденко, 26 октября мокрый снег может пройти также в Киеве.
Напомним, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +17°
-
Днепр+34°... +21°
-
Донецк+34°... +21°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+35°... +22°
-
Ивано-Франковск+23°... +16°
-
Киев+27°... +19°
-
Кировоград+31°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+25°... +17°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+34°... +20°
-
Одесса+31°... +19°
-
Полтава+31°... +19°
-
Ровно+25°... +16°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+31°... +19°
-
Херсон+35°... +21°
-
Хмельницкий+27°... +17°
-
Черкассы+29°... +18°
-
Чернигов+29°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 63 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей