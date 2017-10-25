В Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом

12:31, 25 октября 2017
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С 26 октября в Украине потеплеет, во многих регионах пройдут дожди.

В Украине завтра потеплеет, но пройдет мокрый снег / УНИАН
В Украине завтра потеплеет, но местами пройдет мокрый снег / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

"В четверг фронт вместе с дождями будет в Украине. В большинстве областей пройдут дожди. В восточных областях - Харьков, Луганск, Донецк - осадки более вероятны аж к вечеру. В южной части, скорее, ограничится плотной облачностью. Дожди в северных районах Житомирщины, Киевщины, Черниговщины, Сумщины могут смешиваться с мокрым снегом. Потеплеет", - пишет она.

По словам Диденко, 26 октября мокрый снег может пройти также в Киеве.

Напомним, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.

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