В Косово впервые за 15 лет в середине октября выпал снег (видео)

В Косово за последние дни температура резко упала с +24 градусов до +1.

В Косово выпал снег / ТСН

За 15 лет в Косово впервые в середине октября выпал снег. Больше всего хлопот неожиданная метель принесла западным селам страны, говорится в сюжете ТСН.

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Такого снега осенью местные жители не видели давно и были абсолютно не готовы. Метеорологи говорят, это ненадолго. К концу недели уже снова будет сиять солнце и воздух прогреется до +16 градусов.

Напомним, 7 октября в Ивано-Франковской области, а также на границе Закарпатья и Львовской области выпал снег.