В Индонезии произошло мощное землетрясение

10:34, 25 октября 2017
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Во вторник, 24 октября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,7.

В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Индонезии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр подземных толчков располагался в 141 км на северо-восток от острова Палуэ. Очаг землетрясения залегал на глубине 549,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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