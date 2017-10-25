На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 25 октября, в шести областях Украины ожидается сильный ветер.

На юге и востоке Украины объявили штормовое предупреждение / odesa.depo.ua

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.