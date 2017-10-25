В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в столице без осадков, днем до +4°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +1°. Ветер восточный и северо-восточный, до 2.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 07:36, а зайдет в 17:47.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.

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