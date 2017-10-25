Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +10° (карта)

08:00, 25 октября 2017
1081

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.

В Украине практически без осадков / УНИАН
В Украине практически без осадков / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.

Под конец недели всю Украину накроют дожди - синоптик

На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +9°.

В северных областях пасмурно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 25 октября / УНИАН
Прогноз на 25 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма Провинция Гаутенг в Южной Африке пострадала от сильного шторма
В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8° В Киеве завтра без осадков, днем потеплеет до +8°
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6 В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,6
В Иране вспыхнули сильные лесные пожары В Иране вспыхнули сильные лесные пожары
Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта) Погода на неделю: в Украину наконец придет настоящая весна (карта)
В Японии произошло мощное землетрясение В Японии произошло мощное землетрясение
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
71 %
767 мм
3.3 м/с
80 %
Лента новостей