Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +10° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.
На востоке пройдут дожди, температура днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.
Под конец недели всю Украину накроют дожди - синоптик
На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +9°.
В северных областях пасмурно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.
Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -2°
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Днепропетровск+5°... -2°
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Донецк+11°... -1°
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Житомир+7°... -1°
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Запорожье+8°... -1°
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Ивано-Франковск+9°... -2°
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Киев+8°... -1°
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Кировоград+7°... 0°
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Луганск+11°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -1°
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Николаев+8°... 0°
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Одесса+10°... 0°
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Полтава+2°... -1°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+15°... +4°
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Сумы+4°... -4°
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Тернополь+7°... -2°
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Харьков+3°... -2°
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Херсон+9°... +1°
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Хмельницкий+7°... -3°
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Черкассы+7°... -1°
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Чернигов+5°... -3°
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Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: -2 °
Влажность: 71 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков: 80 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
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