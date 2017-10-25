Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +10° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.

В Украине практически без осадков / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +9°.

В северных областях пасмурно. Температура до +5°. В центре без осадков, температура до +6°.

Прогноз на 25 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен.

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