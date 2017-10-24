В Украине завтра сохранится холодная погода, практически без осадков (видеопрогноз)

16:30, 24 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 октября, в Украине практически без осадков, на юге до +10°.

В Украине завтра практически без осадков / УНИАН
В Украине завтра практически без осадков / УНИАН

На востоке пройдут дожди, температура днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +10°.

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На западе Украины в среду без осадков. Днем +9°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +5°. В центре  без осадков, температура днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен.

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