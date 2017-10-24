В Индонезии прошли сразу три водяных смерча (видео)

В Джакарте пронеслись несколько водяных смерчей.

В Джакарте пронеслись несколько водяных смерчей / Strange sounds

Воздушно-водяные столбы, которые спускались с облаков, сняли по дороге на работу жители Джакарты, говорится в сюжете ТСН.

Читайте также У берегов Сочи наблюдали сразу 9 смерчей (фото, видео)

Уникальный феномен уже прокомментировал представитель агентства по чрезвычайным ситуациям. По его словам, это еще одно свидетельство того, что природа изменилась и экстремальные погодные явления случаются все чаще.

Напомним, на индонезийском острове Суматра начал извержение вулкан Синабунг.