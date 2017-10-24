В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение на 25 октября
В среду, 25 октября, на юге и востоке ожидается сильный ветер.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6°
"25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 24 октября в Украине практически без осадков, на юге до +15°. В частности, на востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность.
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