В шести областях Украины объявили штормовое предупреждение на 25 октября

14:34, 24 октября 2017
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В среду, 25 октября, на юге и востоке ожидается сильный ветер.

На юге и востоке Украины ожидается сильный ветер / УНИАН
На юге и востоке Украины ожидается сильный ветер / УНИАН

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

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"25 октября в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 октября в Украине практически без осадков, на юге до +15°. В частности, на востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. 

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