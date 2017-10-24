В Монголии погибли десять альпинистов

13:32, 24 октября 2017
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В Монголии спасатели обнаружили тела десяти альпинистов, которые совершали подъем на вершину горы Отгонтэнгэр.

В Монголии погибли альпинисты / alp.org.ua
В Монголии погибли альпинисты / alp.org.ua

22 октября в горах пропали без вести 17 человек, тела 10 из них спасатели обнаружили 23 октября, сообщает Montsame.

С начала сезона на Эвересте погибли десять альпинистов

Альпинисты пропали на обратном пути из-за лавины. Из-за ограниченной видимости поисковую операцию удалось начать только утром 23 октября.

Отмечается, что с 2015 года восхождение на вершину горы Отгонтэнгэр запрещено приказом министра окружающей среды и туризма Монголии.

Напомним, в результате схода снежной лавины во французской Савойе на востоке страны погибли по меньшей мере три человека.

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