Северо-запад Италии охватили лесные пожары

На северо-западе Италии быстро распространяются лесные пожары.

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В Валь-ди-Сузе из-за сильных пожаров эвакуировали 50 человек, сообщает Euronews.

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Пожар начался 22 октября, огонь стал быстро распространяться по окрестностям. Его распространению способствовали сильный ветер и необычно сухая погода. Огонь уже уничтожил сотни гектаров леса, пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль.

Напомним, ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил $1,045 миллиарда.