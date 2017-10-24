Северо-запад Италии охватили лесные пожары
На северо-западе Италии быстро распространяются лесные пожары.
В Валь-ди-Сузе из-за сильных пожаров эвакуировали 50 человек, сообщает Euronews.
В Португалии и Испании из-за лесных пожаров погибли 40 человек
Пожар начался 22 октября, огонь стал быстро распространяться по окрестностям. Его распространению способствовали сильный ветер и необычно сухая погода. Огонь уже уничтожил сотни гектаров леса, пожарным пока не удается взять ситуацию под контроль.
Напомним, ущерб от лесных пожаров в американском штате Калифорния составил $1,045 миллиарда.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+26°... +18°
-
Днепр+33°... +21°
-
Донецк+34°... +22°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запорожье+33°... +23°
-
Ивано-Франковск+24°... +15°
-
Киев+26°... +18°
-
Кировоград+32°... +19°
-
Луганск+36°... +21°
-
Луцк+25°... +17°
-
Львов+24°... +16°
-
Николаев+34°... +21°
-
Одесса+33°... +20°
-
Полтава+29°... +19°
-
Ровно+25°... +17°
-
Симферополь+35°... +18°
-
Сумы+29°... +17°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+30°... +20°
-
Херсон+34°... +21°
-
Хмельницкий+27°... +17°
-
Черкассы+28°... +18°
-
Чернигов+28°... +18°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей