Под конец недели всю Украину накроют дожди - синоптик

11:38, 24 октября 2017
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В пятницу дожди охватят всю Украину.

Украину охватят дожди / УНИАН
Украину охватят дожди / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6°

"Уже в четверг воздух станет теплее, но дожди подвинутся ближе: сначала на западе и севере, а уже в пятницу влажная погода охватит большую часть Украины", - пишет она.

По словам Диденко, завтра, 24 октября, погода в Украине существенно не изменится. Лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь, на Луганщине возможен мокрый снег.

Напомним, 24 октября в Украине практически без осадков, на юге до +15°.

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