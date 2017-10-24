Под конец недели всю Украину накроют дожди - синоптик

В пятницу дожди охватят всю Украину.

Украину охватят дожди / УНИАН

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Уже в четверг воздух станет теплее, но дожди подвинутся ближе: сначала на западе и севере, а уже в пятницу влажная погода охватит большую часть Украины", - пишет она.

По словам Диденко, завтра, 24 октября, погода в Украине существенно не изменится. Лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь, на Луганщине возможен мокрый снег.

Напомним, 24 октября в Украине практически без осадков, на юге до +15°.