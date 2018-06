На юго-востоке США пронеслись несколько торнадо (фото, видео)

Четыре раза торнадо зафиксировали в Южной Каролине: три в округе Спартанбург и один – в округе Чероки, сообщает The Weather Channel.

Читайте также Количество жертв лесных пожаров в Калифорнии выросло до 15 человек

Три торнадо зафиксировали в разных районах штата Северная Каролина. Информации о пострадавших не поступало.

Lots of flooding in and around Boone. Multiple roads closed. Stranded cars in parking lots. @WataugaRoads @JasonBoyerWLOS @wxbrad pic.twitter.com/G9Haofra8t