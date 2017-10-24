На юго-востоке США пронеслись несколько торнадо (фото, видео)

В американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина пронеслись несколько торнадо.

Последствия торнадо в США / twitter.com @LDENBERG

Четыре раза торнадо зафиксировали в Южной Каролине: три в округе Спартанбург и один – в округе Чероки, сообщает The Weather Channel.

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Три торнадо зафиксировали в разных районах штата Северная Каролина. Информации о пострадавших не поступало.

Lots of flooding in and around Boone. Multiple roads closed. Stranded cars in parking lots. @WataugaRoads @JasonBoyerWLOS @wxbrad pic.twitter.com/G9Haofra8t — Montana Eck (@moaleck) October 23, 2017

Напомним, 13 человек получили травмы различной тяжести в городе Талса (штат Оклахома) в результате торнадо.