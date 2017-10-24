В понедельник, 23 октября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,5.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на северо-восток от города Калапан. Очаг землетрясения залегал на глубине 107,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.