На Филиппинах произошло землетрясение

09:32, 24 октября 2017
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В понедельник, 23 октября, на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 4,5.

На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
На Филиппинах произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В Чили произошло землетрясение

Эпицентр подземных толчков располагался в 12 км на северо-восток от города Калапан. Очаг землетрясения залегал на глубине 107,1 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в столице Мексики начали сносить здания, которые оказались негодными для жилья после мощного землетрясения.

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