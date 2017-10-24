В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6°

08:30, 24 октября 2017
685
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 октября, в столице пройдет дождь, днем до +6°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com
В Киеве сегодня пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

На этой неделе в Киеве пройдет мокрый снег

Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 17:49.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Киеве завтра без осадков, температура до +26° В Киеве завтра без осадков, температура до +26°
На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото) На Галапагосских островах проснулся вулкан Сьерра-Негра (фото)
"Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж) "Дымовая завеса": в Британии произошел крупный пожар, эвакуировали десятки домов (фоторепортаж)
В Украине объявлено штормовое предупреждение В Украине объявлено штормовое предупреждение
На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет На Херсонщине из-за ливня автобус с детьми съехал в кювет
На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность На юге и в центре Украины будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность
В Киеве сегодня солнечно, температура до +26° В Киеве сегодня солнечно, температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
75 %
749 мм
4.0 м/с
62 %
Лента новостей