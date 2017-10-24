В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +6°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 октября, в столице пройдет дождь, днем до +6°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.
На этой неделе в Киеве пройдет мокрый снег
Солнце в столице взошло в 07:34, а зайдет в 17:49.
Как сообщал УНИАН, 24 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +15°.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +18°
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Днепр+33°... +21°
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Донецк+34°... +22°
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Житомир+25°... +17°
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Запорожье+33°... +23°
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Ивано-Франковск+24°... +15°
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Киев+26°... +18°
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Кировоград+32°... +19°
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Луганск+36°... +21°
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Луцк+25°... +17°
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Львов+24°... +16°
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Николаев+34°... +21°
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Одесса+33°... +20°
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Полтава+29°... +19°
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Ровно+25°... +17°
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Симферополь+35°... +18°
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Сумы+29°... +17°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+30°... +20°
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Херсон+34°... +21°
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Хмельницкий+27°... +17°
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Черкассы+28°... +18°
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Чернигов+28°... +18°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 75 %
Давление: 749 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков: 62 %
Восход: 05:46
Закат 20:39
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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