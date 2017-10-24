Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (карта)

08:00, 24 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Украине практически без осадков, на юге до +15°.

В Украине местами пройдут дожди / УНИАН
В Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)

На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +8°.

В северных областях пасмурно. Температура до +6°. В центре без осадков, температура до +8°.

Прогноз на 24 октября / УНИАН
Прогноз на 24 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза.

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