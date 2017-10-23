Климатологи рассказали, когда в Киев придет настоящая зима
В столице закончился безморозный период, а зима придет не раньше 26 ноября.
23 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха опустилась до -1,9 ºс, а это означает, что закончился безморозный период, который длился с 21 апреля – всего 184 дня. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.
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Климатологи напомнили, что кратчайшие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 годах – всего 144 дня, а самые длинные – 223 дня в 2008 и 2013 годах.
"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, до ее официального начала еще далеко, ведь настоящая зима начнется, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону снижения. За средними климатическими сроками, это должно произойти не ранее 26 ноября", - рассказали в обсерватории.
Как сообщала Погода УНИАН, в четверг, 26 октября, в Киеве пройдет мокрый снег.
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