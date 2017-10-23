В Киеве завтра будет пасмурно, температура до +6°

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 октября, в столице без осадков, днем до +6°.

В Киеве завтра без осадков / photographers.ua, jDtnt

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +1°. Ветер восточный и северо-восточный, до 4.4 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 07:34, а зайдет в 17:49.

Как сообщал УНИАН, 24 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +15°.

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