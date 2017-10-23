В Украине завтра местами пройдут дожди, на юге днем до +15° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 24 октября в Украине местами пройдут дожди, на юге до +15°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

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На западе Украины во вторник пройдут дожди. Днем +8°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +6°. В центре практически без осадков, температура днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду). Ясная луна — предвестник мороза.

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