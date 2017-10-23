В понедельник, 23 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

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Эпицентр подземных толчков располагался в 81 км на юго-запад от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.