В Чили произошло землетрясение

15:39, 23 октября 2017
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В понедельник, 23 октября, в Чили произошло землетрясение магнитудой 4,5.

В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Чили произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр подземных толчков располагался в 81 км на юго-запад от города Сан-Антонио. Очаг землетрясения залегал на глубине 15,3 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, около $2,5 миллиардов потребуется для восстановительных работ после землетрясений в Мексике.

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