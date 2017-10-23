На этой неделе в Киеве пройдет мокрый снег
В четверг, 26 октября, в Киеве пройдет мокрый снег.
На этой неделе в столице ожидается первый снег. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Так, 26 октября в Киеве ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 26 октября 0-2° тепла, днем - 6-8°.
Завтра, 24 октября, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью 0-2° тепла, днем 4-6°.
Напомним, во вторник, 24 октября, в Волынской, Ривненской, Житомирской областях ожидается дождь с мокрым снегом.
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