В понедельник, 23 октября, на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды.

На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"23 октября на реках Закарпатской области будут происходить подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м в пределах корневых берегов (в пределах русла, без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.