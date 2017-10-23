На реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды

14:40, 23 октября 2017
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В понедельник, 23 октября, на реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды.

На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН
На Закарпатье ожидаются подъемы уровней воды в реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Укргидрометцентр предупреждает о сильных дождях в Карпатах

"23 октября на реках Закарпатской области будут происходить подъемы уровней воды на 0,2-1,0 м в пределах корневых берегов (в пределах русла, без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.

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