В Малайзии в результате обвала горных пород погибли 11 человек

В результате обвала горных пород на севере Малайзии погибли 11 человек.

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На данный момент спасатели обнаружили девять тел погибших, сообщает Xinhua со ссылкой на противопожарное ведомство Малайзии.

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Спасателям удалось установить личности семи погибших - это граждане Мьянмы, Индонезии и Бангладеш, личности еще двоих человек выясняются.

Напомним, 48 человек погибли в результате наводнения в северных и центральных провинциях Вьетнама.