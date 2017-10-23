Погода на неделю: в Украину придут дожди и похолодание (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в большинстве областей Украины будет прохладно, практически каждый день будут идти дожди.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине похолодает, местами пройдут дожди. На востоке до +8°, на западе до +10°. В центре столбик термометра поднимется до +8°, на севере до +6°. На юге – до +14°.
Во вторник, 24 октября, в Украине практически без осадков. На юге до +15°, в остальных регионах +5°...+9°.
В среду, 25 октября, без осадков. Теплее всего будет на юге - до +11°. В остальных регионах до +8°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране +1°...+9°, днем на западе до +16°.
В пятницу по всей стране ожидаются дожди, в большинстве областей немного потеплеет. На юге до +17°, в остальных регионах +9°...+14°.
28 и 29 октября в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на севере - до -1°, на остальной территории 0°…+7°. Днем температура по стране +6°...+1°. В воскресенье ночью на западе и востоке до 0°, днем в Украине +4°...+13°.
Народный прогноз
23 октября — Евлампии. Если на Евлампию рожки месяца на север — будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю. 24 октября — Филиппа, Теофана. Луна на Филиппа в тусклой дымке — к ненастью (снегопаду).
В Украине сегодня похолодает, практически без осадков (карта)
25 октября — Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен.
26 октября — муч. Карпа, Иверской иконы Божией матери. В этот день было принято париться, выгонять из больных хвори, настаивать на молоке целебные травы и пить этот отвар. 27 октября — Параскевы Терновской, Назария. Ненастная осень — дождливая весна.
28 октября — Евфимии (Ефима). Если солнце всходит, а над ним облако — хорошей погоды не жди. Хорошая погода сохранится, если у неба ясный, чисто-голубой цвет. 29 октября — муч. Лонгина, сотника. Если луна на Лонгина бледная — возможны мороз и снег. Солнце бредет в облаках, как в тумане, — к ненастью.
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Погода в Украине
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Винница+24°... +11°
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Днепр+23°... +9°
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Донецк+20°... +6°
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Житомир+24°... +10°
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Запорожье+22°... +10°
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Ивано-Франковск+27°... +12°
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Киев+22°... +12°
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Кировоград+22°... +8°
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Луганск+20°... +7°
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Луцк+26°... +12°
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Львов+26°... +14°
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Николаев+25°... +10°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+20°... +11°
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Ровно+26°... +11°
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Симферополь+25°... +9°
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Сумы+19°... +8°
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Тернополь+25°... +12°
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Харьков+18°... +9°
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Херсон+25°... +10°
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Хмельницкий+24°... +12°
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Черкассы+22°... +11°
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Чернигов+22°... +10°
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Черновцы+28°... +14°