Пять человек стали жертвами тайфуна "Лан" в Японии

11:21, 23 октября 2017
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Пять человек погибли, 85 пострадали из-за тайфуна "Лан" в Японии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В городе Фукуока местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром. В городе Кисивада на острове Хонсю утонула женщина, чей автомобиль потоками воды сбросило в реку. Еще три человека погибли в результате обвалов и наводнений, передает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

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23 октября в префектуре Фукусима более 81 тысячи человек получили указание об экстренной эвакуации из-за угрозы наводнений, вызванных сильными дождями.

Сейчас в Японии продолжают идти ливни, вызванные тайфуном, в некоторых местах за последние 72 часа выпало более 800 мм осадков.

Напомним, центральные и южные части острова Тринидад в Карибском море оказались затопленными.

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