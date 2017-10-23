Пять человек стали жертвами тайфуна "Лан" в Японии

Пять человек погибли, 85 пострадали из-за тайфуна "Лан" в Японии.

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В городе Фукуока местный житель был раздавлен строительными лесами, сбитыми шквалистым ветром. В городе Кисивада на острове Хонсю утонула женщина, чей автомобиль потоками воды сбросило в реку. Еще три человека погибли в результате обвалов и наводнений, передает ТАСС со ссылкой на японский телеканал NHK.

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23 октября в префектуре Фукусима более 81 тысячи человек получили указание об экстренной эвакуации из-за угрозы наводнений, вызванных сильными дождями.

Сейчас в Японии продолжают идти ливни, вызванные тайфуном, в некоторых местах за последние 72 часа выпало более 800 мм осадков.

Напомним, центральные и южные части острова Тринидад в Карибском море оказались затопленными.