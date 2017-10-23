Синоптики рассказали, когда в Украине выпадет снег

В некоторых областях Украины снег выпадет уже завтра, 24 октября.

Мокрый снег в Украине ожидается уже завтра / УНИАН

На этой неделе в Украине местами пройдет снег. Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

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Во вторник, 24 октября, в Волынской, Ривненской, Житомирской областях ожидается дождь с мокрым снегом. 25 декабря мокрый снег ожидается на востоке Украины: в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Напомним, в понедельник, 23 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +12°.