Укргидрометцентр предупреждает о сильных дождях в Карпатах

09:38, 23 октября 2017
2570

Сегодня, 23 октября, в Карпатах ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

"23 октября в Карпатском регионе сильные дожди", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 23 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +12°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз) В первый день лета в Украине похолодает (видеопрогноз)
На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека На Кубе жертвами шторма "Альберто" стали четыре человека
В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов В Пакистане установилась рекордная жара: температура поднялась до +50 градусов
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине в первый день лета
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта) Последний день весны в Украине будет жарким и солнечным (карта)
В Киеве завтра без осадков, температура до +29° В Киеве завтра без осадков, температура до +29°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
88 %
757 мм
2.1 м/с
62 %
Лента новостей