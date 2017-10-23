Укргидрометцентр предупреждает о сильных дождях в Карпатах

Сегодня, 23 октября, в Карпатах ожидаются сильные дожди.

Иллюстрация / Reuters

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Читайте также В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

"23 октября в Карпатском регионе сильные дожди", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, в понедельник, 23 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +12°.