В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°

08:30, 23 октября 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября в столице без осадков, днем до +7°.

В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri
В Киеве сегодня без осадков / panoramio.com, Sensei Yuri

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.0 м/с.

В Украине сегодня похолодает, практически без осадков (карта)

Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:51.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +12°.

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