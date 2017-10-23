В Киеве сегодня без осадков, днем до +7°
Согласно данным Погода УНИАН, 23 октября в столице без осадков, днем до +7°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +5°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.0 м/с.
В Украине сегодня похолодает, практически без осадков (карта)
Солнце в столице взошло в 07:32, а зайдет в 17:51.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +12°.
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Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепр+4°... -3°
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Донецк+12°... -1°
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Житомир+7°... -2°
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Запорожье+8°... -2°
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Ивано-Франковск+10°... +1°
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Киев+7°... -2°
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Кировоград+8°... -3°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -2°
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Николаев+7°... -2°
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Одесса+9°... 0°
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Полтава+2°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+14°... +3°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+2°... -4°
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Херсон+9°... -1°
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Хмельницкий+8°... -2°
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Черкассы+7°... -2°
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Чернигов+4°... -4°
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Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
- 1 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: -1 °
Влажность: 77 %
Давление: 767 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков: 88 %
Восход: 07:02
Закат 19:28
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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