В Украине сегодня похолодает, практически без осадков (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 23 октября, в Украине практически без осадков, на западе до +12°.

В Украине сегодня похолодает / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +15°.

На западе Украины в понедельник пройдут дожди. Днем теплее всего будет в Черновицкой области - до +12°.

В северных областях солнечно. Температура до +7°. В центре без осадков, температура до +9°.

Прогноз на 23 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 октября — Евлампии. Если на Евлампия рожки месяца на север — будет скоро зима, и будет она суровая, снег ляжет на сухую землю.

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