На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4

Эпицентр землетрясения находился в двух километрах на юго-запад от города Путол.

Информация о разрушениях, жертвах и раненых пока отсутствует / Скриншот earthquaketrack.com

22 октября на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом пишет интернет-ресурс earthquaketrack.com, который отслеживает информацию о землетрясениях по всей планете.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в двух километрах на юго-запад от города Путол и в 50 километрах на юго-запад от столицы Филиппин Манилы.

Читайте также У берегов Японии произошло мощное землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 198 километров.

Информация о разрушениях, жертвах и раненых пока отсутствует.