На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4

02:27, 23 октября 2017
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Эпицентр землетрясения находился в двух километрах на юго-запад от города Путол.

Информация о разрушениях, жертвах и раненых пока отсутствует / Скриншот earthquaketrack.com
Информация о разрушениях, жертвах и раненых пока отсутствует / Скриншот earthquaketrack.com

22 октября на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом пишет интернет-ресурс earthquaketrack.com, который отслеживает информацию о землетрясениях по всей планете.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в двух километрах на юго-запад от города Путол и в 50 километрах на юго-запад от столицы Филиппин Манилы.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 198 километров.

Информация о разрушениях, жертвах и раненых пока отсутствует.

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