На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,4
Эпицентр землетрясения находился в двух километрах на юго-запад от города Путол.
22 октября на филиппинском острове Лусон произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Об этом пишет интернет-ресурс earthquaketrack.com, который отслеживает информацию о землетрясениях по всей планете.
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в двух километрах на юго-запад от города Путол и в 50 километрах на юго-запад от столицы Филиппин Манилы.
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Очаг землетрясения залегал на глубине 198 километров.
Информация о разрушениях, жертвах и раненых пока отсутствует.
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