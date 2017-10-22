С понедельника украинцев ждет резкое похолодание

На Киевщине, Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях ночью ожидают заморозки.

В некоторых областях ночью ожидают заморозки / фото getbg.net

В понедельник, 23 октября, западную часть Украины зальют дожди, а столбики термометров местами опустятся до минусовых отметок.

По прогнозам Укргидрометцентра, с началом новой недели Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области накроют дожди.

В остальных областях осадков не прогнозируют, однако ожидается резкое понижение температуры.

Так, например, на Киевщине, Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях ночью ожидают заморозки.

Теплее будет в южных областях, там днем воздух прогреется даже до 14 градусов тепла.

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Прогноз погоды на понедельник, 24 октября, в городах Украины:

Ужгород – + 11 ... + 13

Львов – + 5 ... + 7

Ивано-Франковск – + 5 ... + 7

Тернополь – + 5 ... + 7

Черновцы – + 5 ... + 7

Хмельницкий – + 5 ... + 7

Луцк – + 5 ... + 7

Ровно – + 5 ... + 7

Житомир – + 5 ... + 7

Винница – +6 ... +8

Одесса – + 11 ... + 13

Николаев – + 10 ... + 12

Херсон – + 11 ... + 13

Симферополь – + 12 ... + 14

Кропивницкий – + 6 ... + 8

Черкассы – + 5 ... + 7

Чернигов – + 4 ... + 6

Сумы – +3 ... + 5

Полтава – + 5 ... + 7

Днепр – + 7 ... + 9

Запорожье – +9 ... + 11

Донецк – + 7 ... + 9

Луганск – + 5 ... + 7

Харьков – + 4 ... + 6

Киев – +6 ... +8