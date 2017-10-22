С понедельника украинцев ждет резкое похолодание
На Киевщине, Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях ночью ожидают заморозки.
В понедельник, 23 октября, западную часть Украины зальют дожди, а столбики термометров местами опустятся до минусовых отметок.
По прогнозам Укргидрометцентра, с началом новой недели Закарпатскую, Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области накроют дожди.
В остальных областях осадков не прогнозируют, однако ожидается резкое понижение температуры.
Так, например, на Киевщине, Черниговщине, в Сумской и Харьковской областях ночью ожидают заморозки.
Теплее будет в южных областях, там днем воздух прогреется даже до 14 градусов тепла.
На Карпаты завтра обрушатся сильные ливни
Прогноз погоды на понедельник, 24 октября, в городах Украины:
Ужгород – + 11 ... + 13
Львов – + 5 ... + 7
Ивано-Франковск – + 5 ... + 7
Тернополь – + 5 ... + 7
Черновцы – + 5 ... + 7
Хмельницкий – + 5 ... + 7
Луцк – + 5 ... + 7
Ровно – + 5 ... + 7
Житомир – + 5 ... + 7
Винница – +6 ... +8
Одесса – + 11 ... + 13
Николаев – + 10 ... + 12
Херсон – + 11 ... + 13
Симферополь – + 12 ... + 14
Кропивницкий – + 6 ... + 8
Черкассы – + 5 ... + 7
Чернигов – + 4 ... + 6
Сумы – +3 ... + 5
Полтава – + 5 ... + 7
Днепр – + 7 ... + 9
Запорожье – +9 ... + 11
Донецк – + 7 ... + 9
Луганск – + 5 ... + 7
Харьков – + 4 ... + 6
Киев – +6 ... +8
Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепр+4°... -3°
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Донецк+12°... -1°
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Житомир+7°... -2°
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Запорожье+8°... -2°
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Ивано-Франковск+10°... +1°
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Киев+7°... -2°
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Кировоград+8°... -3°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -2°
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Николаев+7°... -2°
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Одесса+9°... 0°
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Полтава+2°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+14°... +3°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+2°... -4°
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Херсон+9°... -1°
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Хмельницкий+8°... -2°
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Черкассы+7°... -2°
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Чернигов+4°... -4°
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Черновцы+7°... 0°