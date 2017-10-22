На Карпаты завтра обрушатся сильные ливни

15:17, 22 октября 2017
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23 октября в Карпатском регионе сильные дожди.

Фото УНИАН
ГСЧС предупреждает о сильных дождях в Карпатском регионе / Фото УНИАН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях в Карпатском регионе в понедельник, 23 октября. Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«23 октября в Карпатском регионе сильные дожди», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Британию обрушился шторм "Брайан".

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