На Карпаты завтра обрушатся сильные ливни

23 октября в Карпатском регионе сильные дожди.

ГСЧС предупреждает о сильных дождях в Карпатском регионе / Фото УНИАН

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает о сильных дождях в Карпатском регионе в понедельник, 23 октября. Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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«23 октября в Карпатском регионе сильные дожди», - говорится в сообщении.

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