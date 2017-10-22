На Британию обрушился шторм "Брайан" (фото, видео)
Железнодорожные компании сообщили, что погода может повлиять на движение поездов, в некоторых районах установлены специальные ограничения скорости.
Шторм "Брайан" обрушился на Британию сильным ветром и высокими волнами. Впрочем, ожидалось, что удар стихии будет еще сильнее.
Дожди, сильный ветер и оползни: в Грузии разбушевалась непогода (видео)
Порывы ветра скоростью до 112 км/ч были зафиксированы в субботу утром, синоптики предупреждают об угрозе подтоплений, отключений электроэнергии и проблем с транспортным сообщением.
Предупреждения "желтого" уровня о сильном ветре действуют в районе Уэльса, юга и центра Англии. По всей Англии действуют семь предупреждений о возможных затоплениях, столько же предупреждений были выпущены и в Уэльсе, пишет «Русская служба Би-би-си».
Ранее на этой неделе три человека погибли, а сотни тысяч людей - в основном в Ирландии - остались без электричества после того, как ураган "Офелия", ослабевший до уровня шторма, обрушился на Британские острова.
Сильный ветер и высокие волны из-за нового шторма достигли западного побережья Ирландии в пятницу вечером.
Порывы ветра достигали скорости 130 км/час, сообщали ирландские синоптики, в некоторых районах сообщалось о подтоплениях из-за поднявшегося уровня воды в реке Шаннон.
Власти выпустили "оранжевое" предупреждение - второе по уровню опасности - для семи ирландских округов и посоветовали автомобилистам быть внимательными, поскольку деревья, ослабленные еще прошлым штормом, могут упасть. Однако ожидается, что порывы ветра будут все же менее сильными, чем из-за "Офелии".
В Корнуолле были установлены барьеры от наводнения, чтобы защитить прибрежные города. В Уэльсе поезда и паромы отменены, закрыты дороги у моря. Самый сильный порыв ветра был зафиксирован в Мамблсе, к западу от Суонси, - он составил 114 км/ч.
Власти Уэльса заявили, что прибрежные районы, скорее всего, будут "чрезвычайно опасными в эти выходные", скорость ветра может превышать 100 км/ч.
Городской совет Кередигиона предупредил людей о необходимости "держаться подальше" от набережных и "соблюдать осторожность" в низинах, где возможны затопления.
Помимо предупреждений о затоплениях, Агентство по охране окружающей среды сообщило, что в 40 районах подтопления теоретически возможны - большинство из них находятся на западе и юго-западе Англии.
Барьеры для защиты от наводнений были установлены в нескольких районах страны, однако Фрэнк Ньюэлл из Агентства по защите окружающей среды говорит, что волнение на море будет слабее, чем прогнозировалось.
High tide at Aberystwyth Promenade #StormBrian pic.twitter.com/BaCy8q4xJb— Heather Phillips (@hphillips12) 21 жовтня 2017 р.
Железнодорожные компании сообщили, что погода может повлиять на движение поездов, в некоторых районах установлены специальные ограничения скорости.
Погода в Украине
-
Винница+7°... -1°
-
Днепр+4°... -3°
-
Донецк+12°... -1°
-
Житомир+7°... -2°
-
Запорожье+8°... -2°
-
Ивано-Франковск+10°... +1°
-
Киев+7°... -2°
-
Кировоград+8°... -3°
-
Луганск+12°... 0°
-
Луцк+8°... -1°
-
Львов+8°... -2°
-
Николаев+7°... -2°
-
Одесса+9°... 0°
-
Полтава+2°... -5°
-
Ровно+8°... -2°
-
Симферополь+14°... +3°
-
Сумы+2°... -5°
-
Тернополь+8°... -1°
-
Харьков+2°... -4°
-
Херсон+9°... -1°
-
Хмельницкий+8°... -2°
-
Черкассы+7°... -2°
-
Чернигов+4°... -4°
-
Черновцы+7°... 0°