Синоптики прогнозируют резкое похолодание на всей территории Украины

Средняя температура по стране будет колебаться в пределах + 9 ... + 11 градусов.

Практически на свой территории страны стоит ожидать ночные и утренние туманы / фото УНИАН

Погода в воскресенье, 22 октября в Украине будет холодной и местами дождливой. Бабье лето окончательно покинет страну. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Средняя температура по стране будет колебаться в пределах + 9 ... + 11 градусов.

Так, 22 октября в большинстве областей днем будет облачно и время от времени будет появляться солнце. Дождливо только на востоке. Там температура снизится и будет колебаться в пределах + 7 ... + 9 градусов тепла.

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Ночью температура будет достигать +4 ... + 7 градусов тепла. Теплее всего будет в южной части – до +12 градусов.

В центре Украины будет прохладно – + 7 ... + 8 градусов и ветрено – до 10 м / с.

Самую холодную погоду прогнозируют в Сумах – до +5 ... + 7 градусов тепла и в Чернигове – +6 ... + 8 градусов.

На западе днем ожидается без осадков. Температура прогреется до +11 ... + 14 градусов тепла.

Практически на свой территории страны стоит ожидать ночные и утренние туманы.

Народный синоптик Наталья Диденко тоже предупреждает о приходе дождей в Украину:

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"Дожди уже в Украине начались. Перемещаются в восточном направлении, вечером и ночью накроют Киев. Завтра запад и север уже будут вне фронта, поэтому можно идти гулять без зонтов. А в восточных областях, на юге и в центре (кроме Винницкой обл.) пройдут в воскресенье дождт. Юг и запад еще подержат теплый воздух, + 12 + 16 градусов. А вот на остальной территории - холодно, завтра днем ​​+ 8 +11 градусов".

"В Киеве. Сегодня уже приближается к столице дождь и польет город ночью. Но днем ​​в воскресенье должно прояснить, без осадков. Однако одевайтесь теплее, потому что максимальная температура воздуха всего около + 8 градусов. В понедельник будет еще холоднее", - отметила синоптик.

Прогноз погоды на воскресенье, 22 октября, в городах Украины:

Ужгород – +12…+14

Львов – +9…+11

Ивано-Франковск – +9…+11

Тернополь – +8…+10

Черновцы – +8…+10

Хмельницкий – +7…+9

Луцк – +8…+10

Ровно – +8…+10

Житомир – +7…+9

Винница – +8…+10

Одесса – +12…+14

Николаев – +11…+13

Херсон – +10…+12

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +9…+11

Черкассы – +8…+10

Чернигов – +6…+8

Сумы – +5…+7

Полтава – +7…+9

Днепр – +9…+11

Запорожье – +10…+12

Донецк – +7…+9

Луганск – +7…+9

Харьков – +7…+9

Киев – +7…+9