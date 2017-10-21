Синоптики прогнозируют резкое похолодание на всей территории Украины
Средняя температура по стране будет колебаться в пределах + 9 ... + 11 градусов.
Погода в воскресенье, 22 октября в Украине будет холодной и местами дождливой. Бабье лето окончательно покинет страну. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
Средняя температура по стране будет колебаться в пределах + 9 ... + 11 градусов.
Так, 22 октября в большинстве областей днем будет облачно и время от времени будет появляться солнце. Дождливо только на востоке. Там температура снизится и будет колебаться в пределах + 7 ... + 9 градусов тепла.
Погода на выходные: в Украине похолодает и пройдут дожди (карта)
Ночью температура будет достигать +4 ... + 7 градусов тепла. Теплее всего будет в южной части – до +12 градусов.
В центре Украины будет прохладно – + 7 ... + 8 градусов и ветрено – до 10 м / с.
Самую холодную погоду прогнозируют в Сумах – до +5 ... + 7 градусов тепла и в Чернигове – +6 ... + 8 градусов.
На западе днем ожидается без осадков. Температура прогреется до +11 ... + 14 градусов тепла.
Практически на свой территории страны стоит ожидать ночные и утренние туманы.
Народный синоптик Наталья Диденко тоже предупреждает о приходе дождей в Украину:
Синоптики рассказали, сколько еще в Украине продержится "бабье лето"
"Дожди уже в Украине начались. Перемещаются в восточном направлении, вечером и ночью накроют Киев. Завтра запад и север уже будут вне фронта, поэтому можно идти гулять без зонтов. А в восточных областях, на юге и в центре (кроме Винницкой обл.) пройдут в воскресенье дождт. Юг и запад еще подержат теплый воздух, + 12 + 16 градусов. А вот на остальной территории - холодно, завтра днем + 8 +11 градусов".
"В Киеве. Сегодня уже приближается к столице дождь и польет город ночью. Но днем в воскресенье должно прояснить, без осадков. Однако одевайтесь теплее, потому что максимальная температура воздуха всего около + 8 градусов. В понедельник будет еще холоднее", - отметила синоптик.
Прогноз погоды на воскресенье, 22 октября, в городах Украины:
Ужгород – +12…+14
Львов – +9…+11
Ивано-Франковск – +9…+11
Тернополь – +8…+10
Черновцы – +8…+10
Хмельницкий – +7…+9
Луцк – +8…+10
Ровно – +8…+10
Житомир – +7…+9
Винница – +8…+10
Одесса – +12…+14
Николаев – +11…+13
Херсон – +10…+12
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +9…+11
Черкассы – +8…+10
Чернигов – +6…+8
Сумы – +5…+7
Полтава – +7…+9
Днепр – +9…+11
Запорожье – +10…+12
Донецк – +7…+9
Луганск – +7…+9
Харьков – +7…+9
Киев – +7…+9
Погода в Украине
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Винница+7°... -1°
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Днепр+4°... -3°
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Донецк+12°... -1°
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Житомир+7°... -2°
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Запорожье+8°... -2°
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Ивано-Франковск+10°... +1°
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Киев+7°... -2°
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Кировоград+8°... -3°
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Луганск+12°... 0°
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Луцк+8°... -1°
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Львов+8°... -2°
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Николаев+7°... -2°
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Одесса+9°... 0°
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Полтава+2°... -5°
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Ровно+8°... -2°
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Симферополь+14°... +3°
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Сумы+2°... -5°
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Тернополь+8°... -1°
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Харьков+2°... -4°
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Херсон+9°... -1°
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Хмельницкий+8°... -2°
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Черкассы+7°... -2°
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Чернигов+4°... -4°
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Черновцы+7°... 0°